Illegales Rennen

Langenhagen. Illegales Rennen auf der Weiherfeldallee zwischen Weiherfeldkreisel und Clara-Schumann-Straße in Fahrtrichtung Langenhagen: Am vergangenen Freitag kam es über eine Strecke von etwa 250 Meter zu einem Beschleunigungsrennen zweier Auto-Fahrer, bei dem die gesamte Breite der Fahrbahn genutzt wurde. Auf Grund eines entgegen kommenden Fahrzeugs musste der auf der Gegenspur fahrende 69-jährige Daimler-Fahrer nach Auskunft der Polizei ausweichen. Der zweite am Rennen beteiligte 36-jährige VW-Golf Fahrer touchierte auf Grund eines ebenfalls ausgeführten Ausweichmanövers den rechten Bordstein und beschädigte sich hierbei beide Reifen. Es wurde gegen beide Fahrzeugführer unter anderem ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachtes der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Gibt es Zeugen zu dem Vorfall? Insbesondere vom entgegen kommenden Auto-Fahrer könnten sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 erwartet werden.