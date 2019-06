Im Grünstreifen

Langenhagen. Einen Moment der Unaufmerksamkeit, und ein Dieb ließ die Handtasche einer 52-jährigen Langenhagenerin im Obergeschoss des Bestandsbaus des CCL mitghen. In der Tasche befand sich neben diversen persönlichen Unterlagen auch ein Tablet, das über die firmeneigene Software durch die Geschädigte geortet werden konnte. Die Tasche wurde etwa 30 Minuten später mit vollständigen Inhalt in einem Grünstreifen im Bereich Immenweg/Manrade in Langenhagen von der Bestohlenen wieder aufgefunden. Es wird vermutet, dass der Täter auf Grund eines schrillen Tons, der bei der Ortung des Tablets ausgelöst wird, verschreckt wurde und sich der Tasche anschließend entledigte. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.