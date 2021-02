Im Livestream

Langenhagen. Die Leibniz IGS steht vor einer Innovation: Der erste Elterninformationsabend der Leibniz IGS Langenhagen findet in diesem Jahr als Livestream statt. Am Donnerstag, 11. März, können sich Eltern und Kinder der Grundschulen und alle anderen Interessierten um 18 Uhr die Vorstellung der Schule und ihres Konzeptes auf Youtube unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=O_Cb5Kxzj7o Alternativ ist der Stream auch über Youtube mit den Stichwörtern „1. Infoabend LIGS“ oder als Link auf der Homepage der LIGS Langenhagen https://www.ligs-langenhagen.de zu finden. Besonders interessant ist, dass die Zuschauer im Livechat ihre Fragen an die anwesenden Mitglieder der Schulleitung stellen können.