Liebfrauengemeinde geht an die frische Luft

Langenhagen. Einmal im Jahr geht die katholische Liebfrauengemeinde mit einem Familiengottesdienst auf einen Platz in der Stadt. So möchte man als Teil der Stadtgesellschaft präsent sein. Am Sonntag, 23. September, ist die Gemeinde im Rathausinnenhof zu Gast. Dort beginnt der Familiengottesdienst um 10.30 Uhr. Thema ist die Frage der Jünger, wer von ihnen der Größte sei. Die Band Kreuz und Ton übernimmt die musikalische Gestaltung. Beim anschließenden Kirchenkaffee besteht die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sollte Dauerregen angesagt werden, findet der Gottesdienst in der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, statt. Entsprechende Hinweise finden sich auf der Internetseite https://liebfrauen-gemeinde.de/. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!