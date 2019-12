Immer wertvoll

Kaltenweide. In Kooperation haben die Arche-Kinder mit Kindern der FeG Kaltenweide -international- ein Weihnachtsstück eingeübt, dass nun an Heiligabend um 15 Uhr in der FeG im Erlengrund 8, für alle Interessierten aufgeführt werden soll. Die Geschichte "Immer wertvoll" spielt im Jahre null als Jesus geboren wurde. Das Geschehen findet in der Familie Benjamin statt.