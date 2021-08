Impfbus auch für Kaltenweide

Kaltenweide.Der Ortsbürgermeister von Kaltenweide, Reinhard Grabowsky, setzt sich dafür ein, dass der Feuerwehrimpfbus auch nach Kaltenweide kommt. Immerhin handelt es sich bei Kaltweide um den zweitgrößten Ortsteil von Langenhagen. Nach einer Aussage der Region Hannover steht es noch nicht fest, ob der Impfbus auch nach Kaltenweide kommt. Der Ortsbürgermeister rät daher allen das Angebot, soweit möglich, bereits jetzt schon anzunehmen.Der Impfbus hält in Langenhagen-Godshorn, am DIenstag, 17. August, von 9 bis 12 Uhr sowie zweiTage später, ebenfalls von 9 bis 12 Uhr, auf dem Le-Trait-Platz in Godshorn.