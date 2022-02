Impfen für Kinder

Langenhagen (ok). Wer sein Kind gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, hat am Sonntag, 13. Februar, zwischen 10 und 17 Uhr die Gelegenheit dazu. Das Impfzentrum in Wiesenau am Fuhrenkamp lädt zu diesem speziellen Pieks für die Jüngsten ein.