Impfen zum Feierabend

Langenhagen. Ab Mittwoch, 19. Januar, wird mittwochs bis freitags von 17 bis 22 Uhr im Impfzentrum Langenhagen geimpft. Die Impfzeiten im Fuhrenkamp 3 in Wiesenau werden an diesen Tagen um fünf Stunden erweitert. Das Impfteam wird in den Abendstunden vom Arbeiter Samariter Bund (ASB) gestellt. Die Feierabendtermine der nächsten zwei Wochen, vom 19. bis 21. Januar sowie vom 26. bis 28. Januar, wurden von der Region fest bestätigt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, das Angebot fortzusetzen und auszubauen. „Wir freuen uns über die Ausweitung der Impfzeiten im Impfzentrum Langenhagen“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. „Es schafft neue Möglichkeiten für Menschen, die zu diesen Zeiten arbeiten oder aus anderen Gründen nicht können.“