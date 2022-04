Impftermine

Langenhagen (ok). In Langenhagen gibt es weitere Impftermine: Freitag, 29. April, 17.30 bis 21 Uhr und Sonnabend, 30. April, 10 bis 17 Uhr, am Marktplatz 1 in Langenhagen. Dort wird am Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 17 Uhr auch ein Impfen für Kinder für Kinder angeboten.