In Arztpraxis eingebrochen

Langenhagen (ok). Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 14 und 19 Uhr nach Auskunft der Polizei in ein Mehrfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße und hebelte die Zugangstür zu einer Arztpraxis im Erdgeschoss auf. Was aus der Praxis entwendet wurde, ist zurzeit noch unklar. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.