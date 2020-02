In Brand gesetzt

Langenhagen. Vandalen setzten nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 15.30 Uhr auf dem Hinterhof einer Wohnanlage an der Gartenstraße einen Stapel mit Zeitungspapier in einem zum dortigen Klettergerüst gehörenden Spielhaus in Brand. Das Feuer wurde durch aufmerksame Anwohner gelöscht. Durch Brandzerrung/Verrußung am Holzhäuschen entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zuvor wurden drei bis vier Jugendliche am Klettergerüst gesehen werden. Die Feuerwehr Langenhagen war ebenfalls vor Ort. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.