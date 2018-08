AWO fährt zur Rappbodetalsperre

Engelbostel/Schulenburg Die AWO Engelbostel-Schulenburg fährt am Donnerstag, 6. September, zur Rappbodetalsperre in den Harz. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Kreuzwippe 1 (Begegnungsstätte) in Engelbostel, gegen 19 Uhr ist die Gruppe wieder zurück. Es sind noch einige Plätze frei. Wer Lust auf einen schönen Tag hat, bekommt nähere Infos unter der Telefonnummer (0511) /78 29 54 (Bernhardt) oder unter (0511) 74 35 76 (Wilhelms).