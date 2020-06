In den Sommerferien

Krähenwinkel. Mit dem Verreisen ist es in diesem Jahr schwierig. Deshalb bietet die Matthias-Claudius-Kirchengemeinde eine Reise um die Welt der etwas anderen Art an. Am Ende der Sommerferien vom 24. bis 26. August lädt Diakonin Anna Clausnitzer Jugendliche ab zwölfJahren zu einer Ferienaktion ein. Anmelden kann man sich bis zum 1. August online auf der Website der Matthias-Claudius-Gemeinde, unter https://www.matthias-claudius-kirche-langenhagen.d... Die Diakonin beantwortet gerne weitere Fragen anna.clausnitzer@evlka.de.