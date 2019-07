In den Vogelpark

SoVD Langenhagen fährt nach Walsrode

Langenhagen. Zweimal ging es in diesem Jahr schon auf Niedersachsenfahrt: Die erste Tour führte in das „Alte Land“ zur Apfelblüte. Die Teilnehmer erfuhren bei einer Treckerfahrt durch das Anbaugebiet viel Neues rund um den Apfel.Tour zwei war eine Schiffsfahrt auf der Weser. Bei herrlichem Wetter führte die „Porta-Rundfahrt“ vom Mittellandkanal durch die Schachtschleuse auf die Weser zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal und zurück.Nun steht die Anmeldung für die dritte Tour an, die n den Vogelpark nach Walsrode führt. Neben der einstündigen Führung durch die „Bezaubernde Vogel- und Pflanzenwelt“, die etwa 60 Minuten dauert, ist im Preis auch noch ein Mittagessen iinbegriffen.Der Bus fährt ab am 22. August um 10 Uhr, Langenhagen-Zentrum. Die Kosten für Mitglieder im SoVD betragen 45 Euro, Nichtmitglieder zahlen 55 Euro.Anmeldemöglchkeiten: am 29. Juli, 10 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal II, oder telefonisch unter der Rufnummer 015226400118..