In die Röhre schauen

Langenhagen. Der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen bietet Gästen und Mitgliedern eine 26-Kilometer-Rad-Tour zum Rundfunk- und Fernsehmuseum in Bissendorf an: Röhren gehören zur Ausstattung vieler der mehr als 300 voll funktionsfähigen Ausstellungsstücke und auch der uralten Röhren-Fernseher, die erklärt und teilweise auch vorgeführt werden. Die Tour ist in gemütlichem Tempo, und nach der Besichtigung im Museum wird gemeinsam eingekehrt. Abfahrt ist am Dienstag um 13 Uhr am Rathaus und um 13.30 Uhr am Bahnhof in Kaltenweide. Die Mitfahrt ist kostenfrei; eine vorherige Anmeldung unter Langenhagen@ADFC-Hannover.de erleichtert der Tourenleitung die Planung.