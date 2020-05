In eigener Sache

Liebe Leser, liebe Anzeigenkunden, wegen des Himmelfahrtstages am Donnerstag, 21.Mai, verschieben sich Anzeigen- und Redaktionsschluss. Die letzte Möglichkeit für die Ausgabe am Sonnabend, 23. Mai, Inserate aufzugeben oder Texte einzureichen, ist am Mittwoch, 20. Mai, um 12 Uhr.