In Gaststätte eingebrochen

Krähenwinkel. Einbrecher hebelten, vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, eine Fensterfront an der Hauswand einer Gaststätte an der Eichstraße auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort entwendeten der oder die Täter diverse Gegenstände, Bargeld und alkoholische Getränke.