In Gespräch kommen

Langenhagen. Der SPD-Landtagskandidat Tim Wook lädt alle Bürger dazu ein, am kommenden Montag, 13. Juni, um 17 Uhr in der Bäckerei Bernhardt in Kaltenweide (Bertha-von-Suttner-Ring 3) bei Tee, Kaffee und Kuchen über landespolitische Themen ins Gespräch zu kommen.

Interessierte können sich vorab per Mail unter kontakt@tim-wook.de oder über das Kontaktformular auf der Homepage des Landtagskandidaten (www.timwook.de) anmelden.