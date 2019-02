In Gespräch verwickelt

Kaltenweide. Während des Einkaufes in einem Lebensmittelgeschäft in einem Lebensmittelgeschäft verwickelten zwei Frauen in Begleitung eines Mädchens eine 80-Jährige nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 10.45 und 11.10 Uhr in ein Gespräch. Als sie an der Kasse ihren Einkauf zahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portmonee aus der Jackentasche entwendet worden war. In ihm befanden sich etwa 70 Euro Bargeld sowie weitere typische Dokumente und Karten. Nach ihren Angaben kamen nur die beiden ausländisch aussehenden Frauen als Täterinnen in Frage. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.