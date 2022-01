In Gespräch verwickelt

Polizei warnt vor Trickdieben

Langenhagen. Die geschädigte Frau kaufte nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 12.10 Uhr im Einkaufszentrum an den Elisabeth-Arkaden ein und begab sichanschließend auf den Parkplatz zu ihrem Wagen. Im Wagen wurde siedurch die geöffnete Beifahrertür durch den Beschuldigten in ein Gesprächverwickelt. Während des Gespräches zeigte der Beschuldigte eine ArtFlyer vor. Zeitgleich entwendete er, von der Geschädigten zunächstunbemerkt, die Geldbörse der Geschädigten. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst später zu Hause. Aufgrund der weiteren Tatumstände und Ermittlungen ist anzunehmen,dass der Beschuldigte die Geschädigte bereits beim Bezahlen an der Kassebeobachtet hat. Hier war der Beschuldigte zudem in Begleitung einerweiteren Person. Die Täter werden wie folgt beschrieben: osteuropäisches Erscheinungsbild, Deutsch mit Akzent, etwa 1,70 Meter, kräftige Statur, schwarze Haare, dunkle Augen, gepflegte Erscheinung, Bekleidung: schwarze Mütze, schwarze Jacke, dunkle Hose, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 1,85 Meter, Bekleidung: dunkle Jacke, blaues Oberteil, dunkle Jeans, schwarzeTurnschuhe mit weißer Sohle Die Polizei Langenhagen bittet die Bürger um möglicheHinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit demVorfall. Im Weiteren weisen wir darauf hin, dass bei derartigen, offensichtlichbelanglosen, Gesprächsaufnahmen besonderes Augenmerk auf diepersönlichen Wertsachen gelegt werden sollte. Insbesondere wenn dieGesprächsaufnahme keinerlei sachlichen Grund hat bzw. im Nachgangvon Einkäufen oder Zahlungsgängen erfolgt. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-undtipps/ diebstahl/taschendiebstahl/.