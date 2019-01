In Kasse gegriffen

Kaltenweide (ok). Ein Dieb griff nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 16 und 16.45 Uhr in die Registrierkasse eines Spielwarenladens mit angeschlossener Postfiliale am Kaltenweider Platz und ließ etwa 200 Euro Bargeld in Scheinen mitnehmen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.