In Kiosk eingebrochen

Langenhagen. Diebe drangen nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr gewaltsam über eine Seitentür in die Räumlichkeiten eines Kiosks an der Walsroder Straße ein und entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren von der Auslage. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.