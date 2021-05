In Präsenz und draußen

Godshorn. Die wegen der hohen Corona-Inzidenz in der Region Hannover ausgesetzten Präsenzgottesdienste in der Kirchengemeinde "Zum Guten Hirten" Godshorn werden ab Sonntag, 9. Mai, wieder 14-tägig aufgenommen. Dann feiert die Kirchengemeinde einen Gottesdienst um 10 Uhr im Freien. Dazwischen gibt wie schon erprobt einen Gottesdienst und eine Predigt zum Mitnehmen. Der nächste Gottesdienst wird am Pfingstsonntag um 10 Uhr auch im Freien gefeiert.