Indoor-Plantage entdeckt

Langenhagen. In der Wohnung eines 25-Jährigen am Sollingweg entdeckte die Polizei am Dienstag gegen 11 Uhr eine Indoor- Plantage mit diversen Cannabispflanzen und Setzlingen, die in zwei beheizten Zelten gezüchtet wurden. Weiterhin hatte er bereits geerntete Pflanzenteile verkaufsfertig abgepackt. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wieder entlassen.