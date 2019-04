Infoabend an Realschule

Langenhagen/Wedemark. Die Realschule Wedemark lädt ganz herzlich ein zu einem Informationsabend für Schülerinnen, Schüler und Eltern der vierten Klassen am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr in der Eingangshalle der Realschule Wedemark. An diesem Abend können sowohl Eltern als auch ihre Kinder umfassende Einblicke in die Arbeit der Realschule erhalten. Neben den Bläserklassen, den Streitschlichtern, dem Sanitätsdienst und den Ganztagsangeboten erhalten die Anwesenden Informationen rund um die Tablet-Klassen hinsichtlich Finanzierung, Unterrichtseinsatz und Medienkonzept. Für die Viertklässler besteht im Laufe des Abends die Möglichkeit, den Einsatz eines Tablets anhand einiger Unterrichtsbeispiele auszuprobieren. Im Anschluss an die Veranstaltung steht das Schulleitungsteam gerne für Fragen zur Verfügung.