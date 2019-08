Infoabend zur Erstkommunion

Langenhagen. Die katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel lädt alle interessierten Eltern, die ein Kind in der dritten Schulklasse haben, zu einem Informationsabend über die Vorbereitung zur Erstkommunion 2020 in die Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, ein. Das ehrenamtliche Leitungsteam Erstkommunion freut sich am Donnerstag, 22. August, um 20 Uhr auf viele Teilnehmer. Angesprochen sind auch katholische Eltern, deren Kind noch nicht getauft ist.