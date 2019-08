Infonachmittag beim Sozialverband

Isernhagen. Zum Infonachmittag am Sonnabend, 14. September, konnte der Sozialverband Dirk Agena von der Freiwilligen Feuerwehr gewinnen. Er spricht unter anderem über die Organisation der Feuerwehren mit der Vorstellung der Feuerwehr Isernhagen HB. Auf die Gefahren und Brandursachen in Haus und Hof sowie das korrekte Verhalten im Brandfall wird geschult. Rauchwarnmelder und geeignete Feuerlöscher und Löschgeräte werden vorgestellt. Im Anschluss wird nach dem Kaffee Bingo gespielt. Start ist am Sonnabend,14. September, um 15 Uhr im Voltmers Hof in Isernhagen HB, Burgwedeler Straße 143. Um Anmeldung wird telefonisch bei Matthias Möhle unter (01 76) 46 52 16 09 gebeten.Man kann auch online zusagen unter http://www.sovd-isernhagen.de. Ein Fahrdienst für mobil eingeschränkte Personen wird angeboten.