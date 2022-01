Infos für Konfis

Langenhagen. Im März starten die neuen Konfirmanden der Kirchengemeinden St. Paulus, Emmaus und Zum Guten Hirten (Godshorn) in ihre Konfirmandenzeit. Der Informationsabend dafür findet am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr in der St. Pauluskirche am Ada-Lessing-Platz 7 (früher Hindenburgstraße 85) statt. Angemeldet werden können alle Jugendlichen, die zwölf Jahre alt sind, oder es bald werden und in die siebte Klasse gehen. Einige von ihnen wurden zuvor postalisch eingeladen und über die Termine des Jahres informiert. Es können auch Kinder angemeldet werden, die nicht angeschrieben wurden und auch die, die noch nicht getauft sind.

Der Konfirmandenunterricht startet im März und findet einmal im Monat freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr sowie an Projekttagen statt. Außerdem sind zwei Freizeiten geplant, eine fünftägige in den Herbstferien 2022 und eine dreitägige Freizeit im März 2023. Die Konfirmation ist dann im April und Mai 2023 in den jeweiligen Kirchen St. Paulus, Emmaus und Zum Guten Hirten. Der Unterricht wird bereits seit zwei Jahren von den drei Kirchengemeinden St. Paulus, Emmaus und Zum Guten Hirten (Godshorn) gemeinsam gestaltet. Auf dem Infoabend wird alles genauer erklärt. Weitere Auskünfte und Informationen zur Anmeldung gibt es über die Kirchenbüros der drei Gemeinden.