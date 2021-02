Infos über die Homepage

Anmeldungen am Gymnasium Langenhagen

Langenhagen. Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler für die Jahrgänge elf und zwölf der gymnasialen Oberstufe am Gymnasium Langenhagen anmelden. Die Informationen können in diesem Jahr zwar nicht auf Elternabenden, sondern nur über die Homepage gegeben werden. Die Oberstufenkoordinatoren Torsten Hagenberg, Stefan Wyss und Panagiotis Chatzianastassiou informieren aber auch in persönlichen Einzelgesprächen über die Angebote. Wie in den Jahren zuvor kann das Gymnasium wieder alle Schwerpunkte anbieten. Auf dieser Basis können sich die Schüler ihre individuellen Kombinationen zusammenstellen. Gespräche können unter sek2@gymnasium-langenhagen.de vereinbart werden.Alle anderen Jahrgänge nehmen Kontakt über info@gymnasium-langenhagen und die zuständigen Koordinatoren Martina Essmann und Udo Gremke auf, die gerne über die Schulform Gymnasium informieren. Darüber hinaus wird es für den kommenden Jahrgang fünfInformationen zur Anmeldung am 27.Mai über die Homepage geben.