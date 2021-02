Infos zur Prävention

Langenhagen. Die Polizeidirektion Hannover schaltet am Donnerstag, 18. Februar, von 10 bis 18

Uhr wieder das Infotelefon zu verschiedenen Präventionsthemen:

Sicherheit im Straßenverkehr (Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrende,

Elektrokleinstfahrzeuge, Kraftfahrzeuge), Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl/Trickdiebstahl/Betrug im Internet (zum Beispiel Fakeshops), Häusliche Gewalt und Stalking, Enkeltrick/Anrufe falscher Polizeibeamter, Kinder und Jugendliche, Gefahren im Internet, illegale Drogen

Die Präventionsexperten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen stehen an

diesem Tag allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie der Region Hannover am Telefon zur

Verfügung. Bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-11 20 an.