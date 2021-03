Infotelefon

Langenhagen. Die Polizeidirektion Hannover schaltet am Donnerstag, 18. März, zwischen 10 und 18 Uhr Uhr wieder das Infotelefon zu verschiedenen Präventionsthemen:

Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere auf dem Schulweg

- Schutz vor Diebstahl, Einbruch oder Stalking

- Verhaltenshinweise bei Betrügereien am Telefon und an der Haustür

- Vorbeugung von Jugendkriminalität

Die Präventionsexperten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen stehen an diesem Tag allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie der Region Hannover telefonisch für ihre Fragen zur Verfügung. Interessierte rufen bitte zur oben genannten Zeit unter der Telefonnummer (0511) 109-11 20 an.