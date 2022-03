Infoveranstaltung

Langenhagen. Eine Infoveranstaltung für die kommenden fünften Klassen findet am Mitttwoch, 9. März, um 18 Uhr statt. Eltern können entweder in Präsenz in der Pausenhalle H im Hauptgebäude an der Konrad- Adenauer- Straße (mit Anmeldung) oder über einen Link, der rechts auf der Homepage steht, über Videokonferenz teilnehmen. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Fragen an die Schulleitung und die Koordinatoren zu stellen.

Der Tag der offenen Tür findet dann am Mittwoch, 30. März, in Präsenz auf dem Campus im Eichenpark von 15 bis 18 Uhr unter den gültigen Hygienebedingungen statt.