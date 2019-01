Infoveranstaltung

Kaltenweide. Der Bürgerverein Kaltenweide lädt zu einer Informationsveranstaltung mit dem Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 10. Januar, um 20 Uhr im Zelleriehaus in Kaltenweide im Vereinsraum vom Bürgerverein statt. Reinhard Grabowsky wird über die aktuellen Vorhaben in Kaltenweide berichten und dazu Fragen der Bürger beantworten.