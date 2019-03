Inklusion

Langenhagen (ok). Inklusion und Beteiligung ernst nehmen und Zeichen setzen: Darum geht es in der nächsten Sitzung des Inklusionsbeirates, die am Montag, 11. März, ab 17.30 Uhr im Ratssaal über die Bühne geht. Zu Beginn und im Anschluss können wie immer Fragen gestellt werden.