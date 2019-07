Ins Alte Land

Kaltenweide. Ausflug mit der AWO Kaltenweide ins Alte Land: Los geht es am Sonntag, 13. Oktober, um 7.30 Uhr. Abfahrt ist vom Feuerwehrgerätehaus in Kaltenweide über Hamburg

ins Alte Land. Stadtführung in Jork, danach geht es zum Herzapfelhof der

Familie Lührs, wo sich die Reisegruppe mit Gulaschsuppe und einem Getränk stärkt.

Danach steht eine Fahrt mit dem „Apfelexpress“ und eine Obsthofführung auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen, und man kann noch im Hofladen stöbern. Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0511) 77 69 59.