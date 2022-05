Ins Gespräch kommen

Langenhagen. Der SPD-Landtagskandidat Tim Wook lädt interessierte Bürger für nächsten Dienstag, 10 Mai, um 17 Uhr dazu ein, in Hartmanns Backstube in der Hauptstraße 14a,in Godshorn bei Tee und Kaffee über landespolitische Themen ins Gespräch zu kommen. Interessierte können sich vorab per Mail unter kontakt@tim-wook.de anmelden. Ferner ist Tim Wook auch für alle Bürger unter der Rufnummer (0151) 59 11 63 28 für Anrufe, WhatsApp und SMS erreichbar.