Ins Innere des Gebäudes

Langenhagen (ok). Einbrecher hebelten nach Auskunft der Polizei am Montagmorgen zwischen 2.30 und 3.15 Uhr ein Fenster der KiTa am Brinkholt auf und drangen hierdurch in das Gebäudeinnere ein. In einem Lagerraum wurden mehrere Schränke geöffnet. Während des Einbruchs wurde akustischer Alarm ausgelöst, wodurch die Täter vermutlich gestört wurden und anschließend flüchteten. Bisher ist unklar, ob Gegenstände entwendet wurden.Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.