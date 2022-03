Insa Becker-Wook will übernehmen

Godshorn (ok). Die Zukunft der Arbeiterwohlfahrt in Godshorn scheint vorerst gesichert. Insa Becker-Wook hat sich bereit erklärt, den Ortsverein - er feierte im vergangenen Jahr seinen 75. Geburtstag - als Vorsitzende zu leiten. Die Mitglieder müssen sie jetzt aber noch bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 24. März, ab 17 Uhr im "TSV-Treffpunkt" am Spielplatzweg wählen. Becker-Wook würde dann die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Friedhelm Schulz antreten.