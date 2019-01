Integration

Krähenwinkel/Godshorn. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt zur Versammlung in das Restaurant " La Villa Grande " in Godshorn für Dienstag, 12. Februar, um 18 Uhr. Einen sicher sehr interessanten Vortrag wird Insa Becker-Wook halten : "Chancen und Probleme der Integration von Flüchtlingen ". Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an, interressierte Frauen können sich an Renate Moderow, Telefonnummer (0511) 74 27 48 wenden.