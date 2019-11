Integration und Inklusion

Langenhagen (ok). Um Integration und Inklusion geht es bei der nächsten Sitzung des Integrationsbeirates der Stadt Langenhagen. Termin ist am Dienstag, 26. November, um 18.30 Uhr im Sitzungsraum I des Rathauses. Außerdem geht es unter anderem um eine „Internationale Weihnachtsfeier“, und für den Betriebsausschuss Bad wird ein neues stellvertretendes Mitglied gesucht. Vor und nach dem öffentlichen Teil der Sitzung haben die Einwohnerinnen und Einwohner Gelegenheit, Anfragen an das Gremium und die Verwaltung zu stellen.