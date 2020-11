Integrationsbeirat

Langenhagen (ok). Gewählt werden der Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter. Der Intergrationsbeirat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 24. November, um 18.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.