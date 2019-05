Interessante Sitzungen

Langenhagen (ok). Drei interessante politische Sitzungen stehen in der ersten Juniwoche auf dem Programm: Im Verkehrs- und Feuerschutzausschuss geht es am Montag, 3. Juni, ab 17.45 Uhr im Ratssaal unter anderem um den Ausbau des Stadtweges in Engelbostel. Einen Tag später trifft sich zu gleicher Zeit an gleicher Stelle der Bildungs-, Schul- und Kulturausschuss und diskutiert zum Beispiel über den Umzug der Stadtbibliothekl in den D-Trakt des Schulzentrums. Im Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss geht es am Donnerstag, 6. Juni, ab 17.45 Uhr im Ratssaal zum Beispiel um die Nachnutzung des Hallenfreibades Godshorn. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzungen können die Einwohner wie immer fragen stellen