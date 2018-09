Internationaler Frauenabend

Langenhagen. Frauen jeden Alters, aus verschiedenen Ländern, sind bei diesen regelmäßigen offenen Treffen herzlich willkommen. Hier haben sie Gelegenheit, verschiedene Kulturen kennen zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und dabei die deutsche Sprache zu üben. Der nächste Internationale Frauenabend findet am Mittwoch, 10. Oktober, in der Zeit von 19 bis 21 statt. Weitere Informationen unter Telefon (05 11) 72 11 35, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, Konrad-Adenauer-Straße 15 d in Langenhagen.