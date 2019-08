Interne Schulung

Langenhagen. Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle bleiben wegen einer internen Schulung am Mittwoch, 21. August, geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, auf die Öffnungszeiten eines anderen Tages in der Woche auszuweichen. Die regulären Öffnungszeiten des Bürgerbüros: Montag 8 bis 17 Uhr, Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch

8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr

jeden zweiten Sonnabend (in geraden Kalenderwochen) 9 bis 12 Uhr (nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter (0511) 7307-92 23). Das Bürgerbüro ist auch online zu finden auf: www.langenhagen.de/bürgerbüro