Inventur in der Nacht?

Leicht bekleidete Frau im CCL unterwegs

Langenhagen (ok). Es war schon ein ungewöhnlicher Anblick, der sich den Mitarbeitern von MBL Security & Service in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr bot. Im Ladetunnel des CCL gegenüber der Post kam in eine offensichtlich verwirrte Frau nur mit Höschen und BH bekleidet entgegen. Die Meldeanlage im Einkaufscenter hatte aufgelöst. Es stellte sich heraus, dass die Frau eine Holzplatte in der Durchgangspassage herausgebrochen hatte, die für ein fehlendes Fenster eingesetzt worden war. Nach getaner Arbeit nahm sie erstmal ein Fußbad im Brunnen und hinterließ ihre Spuren, nachdem sie ihre Wodkaflasche vorher feinsäuberlich abgestellt hatte. Den Sicherheitsmitarbeitern versuchte sie klarzumachen, dass die sich wegen einer Inventur zu nächtlicher Stunde im Einkaufscenter aufhielt. Die Polizei übergab die Frau einem Notarzt, der sie in eine psychiatrische Klinik bringen ließ.Die Scheibe ist übrigens umgehend ersetzt worden.