IPhone 11 gestohlen

Langenhagen (ok). Vandalen schlitzten nach Auskunft der Polizei zwischen Dienstag und Sonnabend an einem Anhänger, der an der kaltenweider Straße abgestellt war, die Plane auf zerschlitzten beide Reifen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15. Ein I-Phone 11 ist am Sonnabend zwischen 18.20 und 18.25 Uhr vom Fahrersitz eines unverschlossenen VW-Transporters (E-Shuttle) entfernt worden, während der Fahrer Pakete zustellte. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.