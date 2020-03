Island

Langenhagen. Einen interessanten Film gibt es am Donnerstag, 5. März, über Island im DRK- Treffpunkt an der Kastanienallee. zu sehen. Ob Nordlichter, Wasserfälle oder Vulkane, Island ist reich an faszinierenden Naturereignissen. Westlich von Norwegen, südlich des nördlichen Polarkreises, ist Island flächenmäßig der zweitgrößte Inselstaat Europas und ein beliebtes Reiseziel bei Naturliebhabern. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Der DRK-Ortsverein Langenhagen freut sich auf seine Mitglieder und auf Gäste.