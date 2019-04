Ist Europa noch zu retten?

Vortrag mit Michael Gehler am 14. Mai im VHS-Treffpunkt

Langenhagen. Europa steht aktuell vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Der Brexit, Klimawandel, Flucht- und Migrationsbewegungen sowie das Aufkommen neoliberaler und neonationalistischer Bewegungen sind nur einige davon. Vor dem Hintergrund dieser Themen sowie der Wahl des EU-Parlaments am 26. Mai hat die VHS Langenhagen gemeinsam mit der VHS Ostkreis Hannover einen aktuellen Programmschwerpunkt Europa mit zwei Veranstaltungen geplant.Ein Vortrag von Professor Michael Gehler, Historiker an der Universität Hildesheim, befasst sich am Dienstag, 14. Mai, ab 19 Uhr im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, mit der Zukunft Europas. Was führte zur Einigung Europas? Was hält die EU heute noch zusammen? Gehler wird erläutern, welche drängenden Zukunftsaufgaben für ein selbstbehauptetes, überlebensfähiges und zukunftsorientiertes Funktionieren der EU in Angriff genommen werden müssen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostet acht Euro.Anmeldungen für den Vortrag mit Professor Gehler nimmt die VHS Langenhagen unter info@vhs-langenhagen.de entgegen; für das Sprachencafé melden sich Interessierte bitte unter info@vhs-ostkreis-hannover.de an. Infos unter stieglitz@vhs-langenhagen.de.