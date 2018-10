Ist Nachtflug notwendig?

Mitgliederversammlung von Pro Airport am 16. November

Langenhagen (ok). Nachtflug sei insbesondere für touristische Fluggesellschaften notwendig. Davon ist Hermann Lindner von TUI fly überzeugt. Und darüber wird er auch bei der öffentlichen Mitgliederversammlung des Bürgerforums Hannover Airport berichten. Termin ist am Freitag, 16. November, ab 17 Uhr im Skylight in der fünften Etage am Flughafen. Wer noch am Buffet nach der Veranstaltung gegen 19 Uhr teilnehmen möchte, melde sich bitte unter brsewcz@arcor.de. Bitte spätestens bis zum 22. Oktober.