Interessierte Aussteller können sich schon anmelden

Kaltenweide. Nach einem Jahr Pause wird es in diesem Jahr wieder das IWK-Sommerfest in Kaltenweide geben – mittlerweile das achte IWK Sommerfest auf dem Kaltenweider Platz – und der Zuspruch wird jedes Jahr größer. Am Sonnabend, 11. Juli, präsentieren sich wieder von 13 bis 19 Uhr- Vereine, Unternehmen und Institutionen ebenso wie die umliegenden Geschäfte und Praxen, die zu einem Tag der offenen Tür einladen.Da die Ausstellerplätze begrenzt sind (es gibt eine massive Bautätigkeit auf den Randflächen des Platzes), können sich Interessierte ab sofort für ihren Stand anmelden. Auch dieses Jahr ist eine Online-Anmeldung unter https://form.jotform.com/200302303681338 möglich.Aktuelle Informationen gibt es auf der Sommerfest-Seite bei Facebook: https://www.facebook.com/events/464996087528945 sowie im Internet unter http://www.iwk-langenhagen.de. Das Sommerfest der IWK in Kaltenweide ist ein über Langenhagen hinaus bekanntes Stadtteilfest, das alle Bevölkerungsgruppen und Kulturen anspricht. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeirat der Stadt Langenhagen hat dazu geführt, dass das Fest mittlerweile einem interkulturellem Anspruch genügt, der auch in diesem Jahr weiter ausgebaut wird, um mit allen Bevölkerungsgruppen Langenhagens ein multi-kulturelles Fest zu feiern. Auch dieses Jahr wird die Band „Buddy & The Cruisers (The Laps)“, eine Band mit 50 Jahren Bühnenerfahrung, dabei sein. Vor zwei Jahren begeisterte die Band due Besucher mit ihrer musikalischen Zeitreise durch Jahrzehnte der Rock-, Blues- und Country-Szene. Ein besonderes Highlight dieses Jahr: von 18 bis 19 Uhr spielen die beiden Gewinnerbands des ausgerufenen Musikwettbewerbs. Interessierte Bands können sich weiterhin bewerben über https://www.iwk-langenhagen.de/veranstaltungen/mus... Eis, Gegrilltes, Currywurst, Getränke, Fischbrötchen, Süßes, Spielstraße, Popcorn, Hüpfburg, Kinderschminken, Show von Feuerwehr und THW, virtuelle Drohnenrundflüge, Judo zum Mitmachen, Tischtennis-Roboter, Gewinnspiele, Mitmachaktionen, Info und Beratung sind nur einige Stichworte dieses tollen Festes. Die Besucher können sich auf ein vielseitiges Programm für die ganze Familie freuen. Es lohnt sich, schon früh dabei zu sein.